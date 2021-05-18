「台灣只示範一次，一周停電兩次」國內因為用電吃緊停電成常態，苦了工廠也造成民眾恐慌，假訊息滿天飛，18日彰化縣員林市就傳出員林家商早上10：40電話通知，要求校方減少用電，降低附載，並預告可能會停電，引發民眾討論，但校方出面證實假訊息，台電彰化區營業處也說，這兩天確實用電吃緊，但員家不再需量反應名單內。

5天內２度分區限電，台電也坦言供電緊張，民眾不斷分享各種停電須知、以及受影響地區，但消息滿天飛，什麼是真的什麼是假的民眾難以分辨，人心惶惶民眾慌恐，擔心未來停電真的變常態，受影響的不僅僅是百姓，工廠才是真正可憐的用戶。

台電彰化區營業處表示，這兩天確實用電吃緊，但員林家商不再需量反應的名單內，但確實有要求縣內用電量大戶，像是工廠、部分學校等等，會要求配合調整，以降低附載，但會祭出相對優惠，參加的用戶會給予電費補貼。

台電解釋，需量反應是針對客戶的功耗變化，來匹配更好的電力供應的需求，因此會通過限制其發電廠的生產率，使發電機組聯機或脫機，來匹配需求和供應。

而國內的做法是利用價格或折扣誘因，引導用戶改變用電習慣，使尖、離峰負載更均衡，延緩電源開發；或在系統發生供電緊澀時用戶配合抑低用電，達到穩定供電目的，近年來在舒緩供電緊澀之角色日益重要。

(中時 )