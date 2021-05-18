資深媒體人周玉蔻今又再度「獨家」爆料，表示最新一批的疫苗將在5月底、6月中旬準時抵台，引發網友討論，有網友就譏諷，已經有周玉蔻了，不知道還要衛福部長陳時中幹嘛，另有網友指出，這則訊息之前就有相關報導，不曉得「她這個獨家是lag了多久」。

周玉蔻今（18日）在臉書上表示，有個「獨家好消息」，AZ以及莫德納疫苗將在5月底、6月中旬分批抵台，就在發文不久後，周玉蔻就將「AZ與莫德納」的敘述刪除。

對於周玉蔻再一次獨家爆料，批踢踢網友表示，「如果能公布的話，為什麼不是由衛福部公告新聞」、「可以請她當指揮官嗎」、「台灣防疫指揮官變政論名嘴是哪招」、「笑死，以後看周玉蔻的臉書就好了，開什麼記者會」、「下午記者會看陳時中部長怎麼回應」、「陳時中不抓，就告他瀆職」、「肯定執政黨有人放出來的啊，政論名嘴變防疫指揮官，根本國際笑話」。

更有網友譏諷，「其他人爆料是妨害，蔻蔻姐我們的神」、「黨說造謠一定罰...等等，是蔻蔻姐，那個和時鐘（陳時中）有超自然連結」；另有網友認為周玉蔻這消息不能算獨家，「AZ第三批4/15就有新聞了，莫德納之前新聞也是說5月底6月初可能會進來，不曉得她這個獨家是lag了多久」。記者查詢網友所給的線索，發現部分媒體也曾在4月15日報導，AZ疫苗將在6月15日前抵台，及莫德納疫苗5月底將到貨的訊息。

批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

(中時新聞網)