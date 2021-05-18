台股今（18日）早盤暴漲逾700點，各大類股都出現漲勢，鋼鐵、航運及面板族群多檔亮燈漲停，有網友好奇本土疫情並未趨緩，能夠止跌回升關鍵為何，引起網友們熱議，有人點出利空出盡，加上疫苗傳出好消息帶動大漲，但有網友持相反看法，認為台股籌碼尚未整理乾淨，要小心假突破。

台股昨（17日）雖大跌473點，但外資終結連五賣，三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣324.39億元，激勵台股今開盤大漲211.07點，早盤一度漲逾700點。有網友在PTT論壇上發文提問，「今天幾乎都漲的理由是什麼？」引起網友們熱烈回覆。

對此，網友紛紛留言表示，「已知利空不是利空」、「疫情反應會鈍化」、「美國要送疫苗吧」、「疫情終究會鈍化，不然是要跌倒哪？」、「疫苗吧，難怪國安基金昨天還特別說不護盤」、「美股又沒跌，你散戶自己愛跑怪誰」、「股票是反應未來又不是反應已知」。

儘管如此，還是有網友提醒要注意是不是假突破，「之前開盤也很常飆啊，中午還不是會殺，尾盤再拉」、「假突破還是真利多，拉高再開始跌，狂殺散戶」、「騙當沖進場繼續割韭菜」、「先拉高再繼續空吧，有源源不絕的新韭菜」、「先讓散戶互踩，接著今天拉高再割一波，割韭菜就是這麼簡單」。

台股開高走高，盤中一度漲逾700點，收復萬六大關，各大類股全面翻紅，以航運、面板及鋼鐵族群表現最為亮眼，包括長榮、萬海、陽明及中鋼多檔個股亮燈漲停。

(中時新聞網)