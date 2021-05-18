水情持續吃緊，桃園市長鄭文燦18日表示，2016年石門水庫水位在40％時就已進入2階段供水，如今水位只剩12.2％，向中央喊話，認為桃園應該迅速進入橙燈，甚至會進入紅燈階段，希望板新調度到大湳水廠的量可以再增加，目前泳池已暫停，三溫暖和洗車場也在研議，待周四抗旱會議決定。

桃園市議員褚春來18日質詢時關心水情，直言石門水庫蓄水量剩12.2％，很快就跌破10％、探底，要求及早應對。鄭文燦說，2016年石門水庫的水位是40％的時候就已經進入2階段供水，去年10月開始抗旱時，石門水庫水位是40％，現在剩不到13％，桃園進入橙燈的時間應該會很快、要減量供水20％，甚至也會進入紅燈的階段。

鄭文燦說，調度、備援、節水三方都要同時併行，調度計畫目前整個板新水廠已經改用翡翠水庫的水源，從板新的系統跟三峽河，一天大概調度22萬噸到大湳水廠，希望能夠再增加，盼水利署、台水公司要增加支援桃園的水量。

鄭文燦還說，其他的備援像工地的水源、河川水源、埤塘水源、地下水、放流水等，都要充分規畫利用，他提到，桃園過去已經請各工廠用水大戶，能夠改用地下水，相關配套方案都要完成，比如說冷卻用水、清潔用水都可以改用地下水，桃園也採取彈性作法，讓每個工廠可以增加30％，他認為未來仍然是要多管齊下。

鄭文燦說，若進入橙燈階段會減量供水，減少石門水庫下降速度，不諱言5月梅雨來的機率目前還看不出來、6月是不是能夠有大豪雨也要再做評估，「桃園進入橙燈勢在必行！」，雖然燈號要由中央抗旱指揮中心來宣布，但他呼籲，以目前的水情，應該要迅速進入橙燈。

(中時 )