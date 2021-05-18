馬來西亞射箭國手哈茲奇(Haziq Kamaruddin)不幸於5月14日在醫院去世，年僅27歲。由於哈茲奇5月4日剛打完第2劑輝瑞疫苗，他短短10天之後去世引來外界關注。驗屍報告指出哈茲奇的體內沒有新冠肺炎(Covid-19)病毒，死因是「動脈粥樣硬化」導致心血管阻塞引起的併發症。不過法醫15日的聲明表示這份報告還需要進一步分析。

哈茲奇14日當天上午8時突然在家中栽倒，緊急被送往馬來西亞雪蘭莪州的加影醫院急救，在9時37分宣告不治。驗屍結束後於隔日凌晨下葬在万里茂的墓園。哈茲奇是馬國預計出征東京奧運的200多位國手之一，先前參加了2012年倫敦奧運、2016年里約奧運。他贏過2011年亞洲大獎賽金牌、2019年亞洲盃銅牌，在東南亞賽事累積4金2銀。

馬來西亞疫情嚴峻，近3日的新冠病人死亡數合計超過百人，至17日為止已經奪走1947人的性命。當地媒體不得不對此發出警示，他們過去21年在國內的爭亂失去155位軍人，854人受傷，但是這波新冠疫情的殺傷數已經大幅超越殉職的軍人數量。

哈茲奇的死因是粥樣斑塊沉積在血管壁並造成動脈狹窄，即使年輕人亦不能避免，外界擔憂這會加深大眾對新冠疫苗的疑慮。美國職棒前全壘打王漢克阿倫(Hank Aaron)今年1月初施打莫德納疫苗的第一劑之後，不幸於同月22日去世，一度也引起外界猜疑。

(中時新聞網)