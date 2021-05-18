台南市政府環保局編列300萬元經費補助住商部門加速汰換老舊耗能設備，歡迎有意願者提出申請。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

受到極端氣候影響，全台各地不僅屢創高溫，夏季用電量更是驚人，甚至導致台電尖峰負載超標，採取分區輪流限電降載，民眾怨氣衝天。台南市政府環保局為鼓勵節電，編列300萬元經費，補助住商部門加速汰換老舊耗能設備，還結合能源診斷服務、節能改善建議，協助申請單位掌握耗電成因，歡迎有意願者提出申請。

環保局表示，補助對象為依法設立於台南市的公寓大樓公共空間、服務業、學校、機關及社福機構等，但不包含個人住宅、騎樓等；補助金額以改造費用（含施作工程費）的50％為原則，每一申請單位最高補助不超過10萬元，補助項目包含LED燈具、高效率馬達、能源管理系統等。

市長黃偉哲表示，為協助全球各城市面對日益嚴苛的氣候問題，聯合國已公布17項永續發展目標，整合環境、經濟、社會等各面向因素，促進城市邁向永續發展。其中，汰換老舊耗能設備，不僅能夠有效減少能源浪費、降低電費支出、幫助全球共同減緩氣候變遷影響，更可以落實永續發展目標「確保人人負擔得起、可靠和永續的現代能源」，以及「建設包容、安全、具防災能力與永續的城市和人類住區」的精神，期盼帶動民眾選用高效率節能設備，共同建構低碳節能的永續城市。

環保局長謝世傑進一步說，如將傳統常見的T8四呎單管山形燈具，汰換為同規格LED燈具，以每日使用6小時計，每年每具約可節省43.8度電，等同於減少22.3公斤二氧化碳當量（CO2e）。

另外，如果將動力設備中常見10馬力馬達，汰換為IE3等級，以每天使用75分鐘計，每年每台約可節省134度電，等同於減少68.2公斤二氧化碳當量。若是使用頻率更高的設備，汰換後還能得到更佳的節電與減碳效益，即日起至8月31日受理申請或補助款用罄為止。

(中時 )