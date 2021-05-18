新竹市已提升防疫警戒至準3級，市府一再呼籲商場、市場等營業場所因消費人潮眾多，相關從業人員外出或工作應一律全程佩戴口罩，但市府近日聯合稽查新竹果菜公司時，發現仍有少數攤商不戴好口罩，市府18日依法開出8張罰單。

市府指出，近期疫情嚴峻，為確保市民朋友與廣大消費者的健康，市府產業發展處與新竹果菜公司實施聯合稽查，以現地巡查利用監視錄影設備佐證方式，稽查果菜市場各樓層攤商及協力廠商佩戴口罩狀況，發現確有若干攤商違法情事，於今天對其中8名違規業者開出8張罰單。

市府表示，包括郭姓、胡姓、張姓、鍾姓、田姓、溫姓、陳姓及胡姓等8名攤商於5月14日至今天上午，未依規定將口罩戴好販售商品、蔬果，事證明確予以開罰。

市府產業發展處表示，依據傳染病防治法第37條及70條規定，疫情期間於中央流行疫情指揮中心所公告高感染風險場域未戴好口罩，處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )