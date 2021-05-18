美國達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）周一重申他在3月政策會議上所作的預測，仍然認為美國央行可能在2022年底之前首度調升利率。

卡普蘭在達拉斯聯準銀行舉辦的線上活動中表示，從那時起到現在，我沒有看到任何讓我改變想法的事。他表示，在那之前，美國的勞動力市場「很有可能」達到充分就業，並使通膨率達到央行設定的2%目標。

聯準會決策官員在上次會議同意維持基準利率於近零水準不變，而每月購買1200億美元債券的量化寬鬆政策亦保持不變，直到美國經濟在達成通膨和就業最大化目標上，進一步取得實質進展。

卡普蘭重申其觀點，即他將支持盡快縮減央行購買資產的規模，他並表示，央行會希望提前就這些計畫「打電報」（telegraph），讓市場充分獲得訊息。

卡普蘭表示，這場大流行病引起的供需失衡導致近幾個月來通膨升高，但到了今年秋天應該會降溫。但如果某些供應受阻的情況持續下去，則年底前一些指數仍將居高不下。

他表示聯準會將密切關注通膨情勢，並將盡力確保消費者通膨預期保持在央行設定之2%目標附近，他並表示：「我不認為人們應該懷疑聯準會做到這點的承諾」。

(時報資訊)