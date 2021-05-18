儘管剛出爐的日本經濟成長數據是衰退的，但市場卻忽視這些利空消息，因為日本最大銀行MUFG（三菱日聯金融集團）與人力銀行業者Recruit Holdings出色的獲利表現，讓18日日股早上重回兩萬八關卡以上。日經225指數早盤收28,402.64點，上漲577.81點，漲幅2.08%。東證股價指數早盤暫收1,907.22點，上漲28.36點，漲幅1.51%。

或許是市場早已預期，所以投資人對最新的日本經濟成長率衰退也較顯無感。18日根據日本官方最新經濟數據，2021年第一季，日本GDP(經濟成長率)季增年率萎縮5.1％，這是繼2020下半年以來首次下滑。同時，2020財年的GDP也好不到哪去，因為也衰退4.6%。

瑞穗證券表示，大盤已經修正到合理進場價格，底部訊號已經浮出。

日企市值排名第七的Recruit Holdings漲7.5％，在發布本財年前景樂觀的財測後股價上漲。MUFG漲2.2％，因為公司增發股息，並預估本財年獲利將優於預期。

日本民眾似乎又重回消費市場，百貨公司股票也大漲。J. Front Retailing漲4.6％，伊勢丹三越也漲4.4％。

盤面另一亮點是保險業者，因為美國公債殖利率上升，有助於提高金融業整體獲利表現。保險公司T＆D Holdings漲7.7％，第一生命控股也漲4.9％。

與景氣連動性很高的鋼鐵產業也出現上漲，新日鐵上漲3.4％。

(時報資訊)