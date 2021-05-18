富邦媒(8454)股東會通過每股配發13元股利，包括10元現金股息及3元股票股利。

富邦媒今天舉行股東會，momo為台灣虛擬通路第一品牌，旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，109年新冠肺炎疫情顛覆消費習性，加速驅動虛擬零售通路的蓬勃發展，富邦媒momo發揮「商品力」、「科技力」、「物流力」三大實力的整合綜效，推升momo全方位服務能量躍進，帶動富邦媒109年合併營收達671.98億元，年增29.6%，創下歷史新高；其中網路購物營收佔比達91.6%，年成長35.4%，營業毛利為63.14億元，年成長24.19%，合併毛利率為9.4%，年減0.41個百分點，營業淨利為22.19億元，年成長34.08%，稅後盈餘為19.43億元，年成長39.48%，亦創下歷年新高，每股盈餘為13.87元。

富邦媒今天股東會通過109年度財報，並通過每股配發13元股利，包括10元現金股息及3元股票股利，其中盈餘轉增資配股2元，資本公積轉資增配股1元。

富邦媒今年第1季合併營收183.61億元，年成長21.56%，為歷年同期新高，營業毛利為18.97億元，年成長28.35%，合併毛利率為10.33%，年增0.54個百分點，稅後盈餘為7.8億元，年成長76.87%，為歷年同期新高，每股盈餘為5.57元；累計前4月合併營收為241.64億元，年成長21.24%，亦是歷年同新高。

(時報資訊)