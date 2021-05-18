新北市中和一名從事蔬果批發的中年男子驚傳染疫，因店裡員工疑似曾赴萬華，經衛生局通知採檢後確診。新北市衛生表示，若接獲確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者採檢。

據了解，該果菜行主要從事蔬果批發工作，批發地點除新北、台北與宜蘭，也不乏知名餐飲業者，引發恐慌。

新北市衛生局未證實此事，但強調，若接獲確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者採檢，同時通知環保局清消作業。

(中時 )