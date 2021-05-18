新北蔬果批發商驚傳染疫 足跡遍布北台灣 13:082021/05/18 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬華區出動國軍進行消毒。（張薷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和一名從事蔬果批發的中年男子驚傳染疫，因店裡員工疑似曾赴萬華，經衛生局通知採檢後確診。新北市衛生表示，若接獲確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者採檢。 據了解，該果菜行主要從事蔬果批發工作，批發地點除新北、台北與宜蘭，也不乏知名餐飲業者，引發恐慌。 新北市衛生局未證實此事，但強調，若接獲確診個案，就會立即啟動疫調作業並匡列相關接觸者採檢，同時通知環保局清消作業。 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #批發 #採檢 #蔬果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 12:132021/05/18 社會 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 04:102021/05/18 焦點要聞 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 雙北停課2周 農糧署：每日影響70公噸學校午餐食材供應 12:452021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 生活熱門新聞 直播》本土增240例確診 2人死亡 - 生活 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 - 生活 疫情炸裂 全台各級學校明起停課至28日 - 生活 本土疫情狂爆！專家認「不樂觀」 降溫還需要6周觀察期 - 生活 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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