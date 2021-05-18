日南派出所在空曠廣場設立簡易辦公設備，讓洽公民眾直接在外完成相關報案手續。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局日南派出所日前也收起公共泡茶具。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

國內疫情持續升溫，台中市府祭出許多超前作為，市長盧秀燕疾呼「我們一定要守住這波疫情」。大甲警分局日南派出所日前也收起公共泡茶具、完成加強版隔離板，並在所外空曠廣場設立簡易辦公設備，讓洽公民眾直接在外完成相關報案手續。

因應疫情升溫，全民防疫，常和民眾第一線接觸的派出所也加強防疫，台中市大甲警分局日南派出所日前已完成加強版隔離板，包括值班台透明壓克力板加高，保護員警和民眾，為了健康，防疫不鬆懈。

近日更超前部署在派出所外空曠廣場設立簡易辦公設備，讓洽公民眾直接在外完成相關報案手續，落實防疫，雖沒有舒適的環境，但要有安全的執勤及為民服務的空間。

日前一名外送平台Foodpanda吳姓男子於趕赴送餐途中，行經大甲區臨江路段時，當場撞上路口正要迴轉由許姓男子駕駛的重機車，人車摔飛倒地，吳男擦挫傷幸無大礙，有飲酒的許男則多處擦傷，送醫治療。

警方後續通知雙方到日南派出所外受理報案區製作相關筆錄，消毒、測量體溫並全程攜帶口罩，偵辦同時嚴守防疫政策。

大甲分局分局長李建興表示，酒駕零容忍，平安才是安全回家的唯一道路；且提醒同仁執行過程中，應落實完善防疫整備，防疫優先、安全至上原則，兼顧維護治安及防護疫情工作；並呼籲民眾要確實遵守政府防疫措施及規定，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，外出時一定要配戴口罩，保持安全社交距離。

(中時 )