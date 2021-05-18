疫情延燒，蘭嶼鄉公所呼籲民宿業者停止攬客，減少外出旅遊。（蘭嶼鄉公所提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情延燒，台東南橫布農族人18日起利稻入口設置柵欄管制禁止遊客進入部落，並宣布傳統領域嘉明湖、戒茂斯、栗松溫泉封山，呼籲外來遊客配合；至於族人返鄉需先申請，如由確診熱區回鄉者，得出示疫調健康證明；另外，此外，蘭嶼鄉公所呼籲民宿業者停止攬客，減少外出旅遊。

利稻部落17日晚間召開部落會議，由部落會議主席邱強永、村長古金福、代表古明良、書記長達亥召集鄰長和意見領袖召開部落防疫會議。決議利稻部落傳統領域的嘉明湖、戒茂斯和栗松溫泉即日起封山。

邱強永表示，林務局雖已實施管制嘉明湖步道，但近期仍有山友從戒茂斯進入嘉明湖，而海端鄉當地的揹工和協作等登山團體都願意配合封山，也希望外縣市山友、遊客、自組團體能配合防疫。他說，會由族人巡視山區勸導戒茂斯和栗松溫泉的山友，然而族人沒有公權力和處分權，希望相關單位能協助管理。

會議決議，禁止外來遊客進入利稻部落，部落入口設柵欄人員管制，部落族人、工程人員實施進入量額溫、消毒、實名制管制；由3位鄰長每日輪流負責安排防疫志工來執行任務。

至於旅外族人、返鄉學子回部落前要先與防疫小組申請，並如實填妥相關疫調資料；由確診熱區回鄉者，須出示疫調健康證明，前述人員都須在家裡自主管理7天，不宜在部落走動。

此外，蘭嶼鄉公所18日召開防疫會報，為新冠肺炎設置任務編組，為降低染疫風險，鄉公所呼籲各民宿業者暫停攬客，另為避免造成防疫破口，機場及港口及各村將全面消毒，也請鄉民防疫期間減少外出旅遊。

(中時 )