【全程影音】國民黨召開「全台缺水、缺電、缺疫苗 台灣還能撐多久？」記者會

新冠肺炎本土個案連日破百例，國民黨團今天表示，疫情日益嚴峻，不只封城而已，最終解決之道是施打疫苗，此時應讓疫情指揮中心指揮官陳時中專注醫療資源，拉高防疫層級到總統府，由副總統賴清德出任指揮官，協調調度全國資源。

美國總統拜登今說，預定6月底前釋出2000萬劑疫苗到海外，包含輝瑞、莫德納與嬌生生產的疫苗。國民黨團書記長鄭麗文說，此次在台灣蔓延的是英國變種病毒株，蔡英文總統應積極向美國搶購疫苗，再讓全民免費施打疫苗，讓台灣在最短時間內免於病毒威脅，才是正辦。

國民黨團總召費鴻泰質疑，資深媒體人趙少康昨披露，台灣股市下降但高端疫苗價格卻暴漲，其實在1個月前，他就聽說有立委跟公司要股票，試問這是否是真的？為何想要炒作高端疫苗股價？如今國光生技不玩了，聯亞生技被技術性控管1個月，僅剩下高端疫苗，是否有人在炒作高端票發國難財，蔡英文應對外說清楚。

費鴻泰指出，台灣已面臨缺水、缺電、缺疫苗、缺工、缺適任的指揮官等「五缺」，誠懇建議拉高防疫層級到總統府，由具備公衛學養且閣揆歷練的副總統賴清德擔任全國防疫指揮官。

國民黨團首席副書記長陳玉珍也說，若面臨封城，不只衛福部協調調度資源，甚至要動用到國軍協助，就需要拉高層級到總統府，讓陳時中專心處理醫療整備。

鄭麗文認為，在無法全民普篩之前，起碼應在雙北盡速廣設快篩站，將重症、輕症、無症狀確診者分艙分流，降低醫護負擔，如今停止外國人入境，集中檢疫所有約4000個床位可配合防疫需求。

陳玉珍另呼籲，勞動部、經濟部應盡速擬定政策補助辦法，讓民眾實際拿到防疫照顧假，企業享有賦稅減免，給予民眾實際誘因，減少人流移動避免疫情擴散。

(中時 )