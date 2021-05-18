王姓男子懷疑自己戴綠帽，妻子與陳姓男子交往，今年3月12日連打83通LINE語音電話，甚至傳訊息「你死定了」、「等我回家就去找你媽，一次把事情講清楚」，又跑到北市北投妻子的住處叫囂，導致妻子心生畏懼，士林地檢署偵結，依違反保護令提起公訴。

曾有吸毒前科的王姓男子，2020年9月出監後多次恫嚇妻子，新北地方法院發出通常保護令，命不得對妻子實施不法侵害或騷擾行為，為期2年，王男卻不顧妻子已經躲起來，懷疑妻子偷人，反覆傳訊息搔擾妻子。

今年3月12日上午，王男先打LINE語音電話15通，妻子只接1通，又傳訊席「不理我是吧！」、「講話啊」、「又已讀不回了」，下午又接續打LINE，純訓「都在耍我騙我就對了」、「你死定了」、「還是你就是要陪陳先生」、「沒離婚之前、你就是我老婆」，總共打83通語音，傍晚又到妻子住處大聲叫囂，導致心生畏懼。

起訴指出，王因不滿妻子未返回新北市三峽區同住，多次以語音通話、傳送訊息等騷擾行為，以違反保護令罪，依法提起公訴。

(中時 )