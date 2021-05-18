新冠肺炎疫情升溫，雙北淪重災區，除了疫情指揮中心之外，雙北幾乎天天開防疫記者會，直播期間也會有一名手譯員在一旁打手語，協助聽障人士理解記者會最新內容。對此，就有民眾質疑，手語老師不戴口罩，恐成防疫破口，台北市副發言人林珍羽在臉書上特別為此進行說明。

林珍羽提到，隨著疫情延燒，無論是中央或地方政府，首要工作除了與病毒賽跑，也必須將正確資訊，公開透明的讓每一位市民都能清楚了解。而目前相關疫情記者會，手語老師均未戴口罩的主要原因，是因為手語老師除了說的表情之外，手語的「抑、揚、頓、挫」及「標點符號」，大都呈現在臉上，若戴上口罩就會影響到手譯品質，讓聽障朋友感覺像是「機器人」在說話，甚至導致「語意不明」的情況產生。

林珍羽解釋，試過使用大型透明隔板，但在直播畫面會出現反光；也曾想比照中央方式，在鏡頭上開小框，但對於年長及視力不好的聽障朋友而言，小框無法清楚識別手語，所以才仍維持目前模式。手語老師也收到不少聽障朋友回饋，認為目前的形式讓他們能獲得完整且清楚的疫情資訊。

最後林珍羽補充說明，市長記者會是採線上直播的方式，場內不但控制人數，也落實室內防疫措施，以確保出席記者會的首長及手語老師的安全。

(中時新聞網)