新北市國小暨幼兒園教師甄選初複試原訂5月30日及7月4日辦理，國中初複試原訂於6月5日及6月26日辦理，高中複試報名原訂5月23日，複試訂於6月6日辦理。因應疫情升溫，新北市 市教育局宣布甄選皆將延期辦理，視疫情變化調整考試期程。

新北市教育局長張明文表示，近期疫情狀況加劇，教師甄試影響考生人數眾多，國小及幼兒園報考人數近8000人，國中報考人數約3000人，總計約1萬1000名考生，屬大規模、跨縣市活動。

張明文說，為維護考生權益並避免防疫破口，延期至6月下旬至7月間辦理，視疫情變化調整公告；另新北市辦理教師甄試將禁止陪考人陪考、禁止飲食，提醒考生進入考場時，須準備應試通知單、准考證、身分證件、健康聲明切結書，並全程配戴口罩應試，確實執行各項防疫措施。

考試當日若為中央流行疫情指揮中心發布「具感染風險民眾追蹤管理機制」應居家隔離、居家檢疫、加強健康自主管理或自主健康管理應留在家中不可外出者，不得應試，並可於考試後15日內檢具相關文件及申請書辦理退費。

(中時 )