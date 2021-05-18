69歲呂姓婦人在湧蓮寺市場買菜時將口罩拿在手上，遭警方取締通報衛生局依法開罰3000至1萬5000元罰鍰。（蘆洲警分局提供）

69歲呂姓婦人在湧蓮寺市場買菜時將口罩拿在手上，遭警方取締通報衛生局依法開罰3000至1萬5000元罰鍰。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局今（18日）上午配合蘆洲、五股、八里區公所執行「聯合取締未戴口罩大行動」。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局今（18日）上午配合蘆洲、五股、八里區公所執行「聯合取締未戴口罩大行動」。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲警分局今（18日）上午配合蘆洲、五股、八里區公所執行「聯合取締未戴口罩大行動」。（蘆洲警分局提供）

國內新冠肺炎本土疫情蔓延，新北市蘆洲警分局今（18日）上午配合蘆洲、五股、八里區公所執行「聯合取締未戴口罩大行動」，69歲呂姓婦人在湧蓮寺市場買菜時將口罩拿在手上，遭警方取締通報衛生局依法開罰3000至1萬5000元罰鍰。

蘆洲警分局指出，上午8時30分至上午11時30出動20名警員，針對蘆洲湧蓮寺市場、中山市場、五股區的五股市場及成州市場、八里區的渡船頭老街等地進行戴口罩宣導。

共勸導18件，並有1件未戴口罩，69歲呂姓婦人在湧蓮寺市場買菜時將口罩拿在手上，由警方通報衛生局開罰，未來將持續加強勸導民眾落實戴口罩之情事。

警方指出，雖大部分民眾防疫觀念良好，偶有發現因天氣炎熱或疏忽導致忘記佩戴口罩民眾，更甚者有無理取鬧暴力相向之少數民眾，引發全民憤慨。若接獲報案發現相關情事，除打擊不法遏制暴力行為外，亦會針對未戴口罩行為，通報衛生局依違反《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元罰鍰。

蘆洲警分局呼籲，提醒民眾防疫期間落實勤洗手、戴口罩等良好個人衛生習慣，於外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離；疫情嚴峻當下，配合中央流行疫情指揮中心宣導之各項措施。

居家檢疫期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，可主動與當地里長或地方衛生單位連繫，並依指示戴口罩儘速就醫，就醫時請務必告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）以及時診斷通報。相關資訊可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922，或可至疾管署網站查詢。

(中時 )