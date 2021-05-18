由於天氣炎熱醫護人員頂著烈日幫民眾篩檢，今天特別搭設遮陽棚，避免篩檢者及工作人員曝曬，民眾也比前幾天冷靜，互相打氣體諒。（吳建輝攝）

有民眾表示，看著醫護人員全副武裝，頂著太陽幫我們篩檢，非常辛苦，感謝他們的付出，也希望大家能配合院方的相關措施，共體時艱。（吳建輝攝）

彰化葡萄家族傳播力強，彰化衛生局一口氣匡列花壇全國麗園大飯店1300人，由衛服部彰化醫院協助採檢，節至18日中午已經有超過500人採檢完成，由於天氣炎熱醫護人員頂著烈日幫民眾篩檢，今天特別搭設遮陽棚，避免篩檢者及工作人員曝曬，民眾也比前幾天冷靜，互相打氣體諒。

據彰化醫院統計，全國麗園公費篩檢，16日晚間採檢160人，17日戶外採檢站135人，加上同日麗園飯店篩檢員工合計460人，18日開放採檢計算到中午，合計採檢人數已經超過500人，1天篩檢量可達400人，預計本周就可以採檢完畢。

有民眾表示，看著醫護人員全副武裝，頂著太陽幫我們篩檢，非常辛苦，感謝他們的付出，也希望大家能配合院方的相關措施，共體時艱，有醫護人員也說，台灣人素質還是很高，縱使有染毅的可能，大部分還是能維持良好的態度，也感謝大家的配合互相包容，一起順利完成採檢工作。

部彰院長曾孔彥表示，戶外採檢站開出３條採檢線，如果是預約的民眾僅需要約10來分鐘就能採檢完畢，不用等太久，也因為戶外採檢者、醫護人員必須忍受酷熱，因此今天又搭設遮陽棚，連同採檢貨櫃屋也移至醫院後門，提供更舒適的採檢環境，

曾孔彥說，麗園專案採檢的民眾在戶外採檢站，一般自行篩檢的則是到急診，避免大量人潮群聚，今天採檢狀況好上不少，多數民眾也都能夠互相體諒，彰化醫院也會努力去做，快速完成採檢工作。

(中時 )