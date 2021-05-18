苗栗縣議員鄭秋風（右一）因與新冠確診者同台，目前居家隔離中。（謝明俊攝）

苗栗縣17日出現首例新冠疫情確診者，經過苗栗縣衛生局緊急疫調匡列出70名接觸者，其中後龍鎮長朱秋隆及苗栗縣議員鄭秋風，因於5月12日上午曾與確診者同台在後龍鎮埔頂里一處建築工地動工典禮同台，2人同被匡列通知在家居家隔離自我健康監測中，目前朱秋隆鎮長身體狀況一切良好，尚無異狀。

苗栗縣首例確診者出現在後龍鎮，是一名建商，16日晚間苗栗縣衛生局接獲確診通報後，隨將確診男子接回苗栗住進某醫院負壓隔離病房就治，並緊急發動疫調，總共匡列5個出入場所、70名接觸者，其中包括9名同住家人。

其中設籍苗栗的接觸者有44人，都已完成疫調及核酸採檢，並在採檢後，將36人送防疫旅館隔離，另有8人採1人1戶居家隔離，另有26人是居住其它縣市，已通報該管縣市接管處置。

70名接觸者中，包括了後龍鎮長朱秋隆及縣議員鄭秋風，2人是在5月12日上午9點30分，前往後龍鎮埔頂里上帝宮附近一建住宅建案工地，參加動工典禮，曾與確診者同台參拜，因而被匡列列為居家隔離。

(中時 )