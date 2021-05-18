受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，勞動部勞動力發展署今年自2月起陸續於台灣就業通網站辦理一系列線上就業博覽會，繼桃竹苗地區及高屏澎東地區場次至今已協助至少1萬名求職民眾媒合成功後，接續於北基宜花金馬地區為期1個月（5月17日至6月16日）以「徵才接力賽，職涯向前衝」為主題，展開線上徵才活動，歡迎民眾踴躍參與。

求職者只要至台灣就業通網站註冊成為會員，完成履歷撰寫，即可線上應徵職缺。另外活動網頁連結「職涯測評」、「工作百科」、「薪資行情及大專生就業導航網站」、「Youth職涯就業諮詢平台」及「投資青年就業方案」等，提供多面向求職資訊，有助於民眾多方評估求職環境及瞭解自我。尤其到了畢業季，鼓勵青年多多運用專為青年朋友推動的「投資青年就業方案」各項就業服務資源，不論是在校生、初次找工作、失業及想轉職的青年朋友，都歡迎至各地就業服務據點或青年職涯發展中心，由專人依就業需求提供就業攻略，讓您就業很EASY！

發展署表示本次線上就業博覽會為鼓勵求職者善用線上投遞履歷功能進行求職，活動期間特別準備求職禮及分享禮等不同的抽獎活動，只要符合活動條件就有機會抱走Apple Watch 6、Enerpad Q810行動電源等諸多好禮！歡迎有求職需求的民眾至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢更多活動訊息及求職須知，或至「投資青年就業方案」（https://reurl.cc/WE2zr5）查詢可運用的就業資源，也可撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供服務！

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