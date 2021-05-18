美國財政部於當地時間17日公布的國際資本流動報告顯示，中國3月減持美國國債38億美元，降至1.1兆美元，從2019年中以來高位回落，結束此前連續四個月增持的趨勢，但仍是第二大美國國債海外持有人。

美國財政部資料顯示，2021年3月，海外投資者減持703億美元美債，持倉規模降至7.0284兆美元，處於年內第二低位。

當月，美債前三大海外持有國不約而同減持美債。其中，日本減持了177億美元的美債，持倉規模降至1.24兆美元，為2020年1月以來最低水準。這是日本連續第二個月減持美債。

同期，中國美債持有量由1.104兆美元降至1.1004兆美元，結束了此前連續四個月的增持。

此外，美債第三大持有國英國3月減持了163億美元的美債，持倉規模降至4,432億美元。美債前十大持有國中，巴西、瑞士、比利時等國家均不同程度地減持美債。

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