不放過任何降雨機會 水利署啟動人工增雨 13:042021/05/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾文水庫。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18日清晨最新天氣預報顯示，午後略有局部陣雨發展機會，水利署經研判後有增雨作業機會，先行通知寶二、永和山、曾文水庫地面人工增雨作業小組，並於上午11時完成整備，於中午12時燃放增雨焰劑，期能利用午後對流增加集水區降雨量。 水利署說，近日氣溫炎熱，午後熱對流發展機會高，除與氣象局保持密切聯繫外，藉由午後對流實施增雨作業，期望多留些雨量挹注水庫集水區，稍舒緩水庫乾旱之急。 勞動力發展署中彰投分署產學訓合作訓練 提早卡位職場 北基宜花金馬地區線上就業博覽會登場 (工商 ) #增雨 #人工降雨 #水利署 #午後對流 #乾旱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太平洋高壓拒梅雨鋒面於門外 專家：5月降雨極不樂觀 12:122021/05/18 生活 5天2停電 黃子哲轟「非核家園」與「飛帆青年」像豆腐渣政治工程 10:242021/05/18 政治 雙北停課2周 農糧署：每日影響70公噸學校午餐食材供應 12:452021/05/18 生活 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 新竹寶二水庫創新低 北水擬增高溢流堰 04:102021/05/18 焦點要聞 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 生活熱門新聞 直播》本土增240例確診 2人死亡 - 生活 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 - 生活 疫情炸裂 全台各級學校明起停課至28日 - 生活 本土疫情狂爆！專家認「不樂觀」 降溫還需要6周觀察期 - 生活 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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