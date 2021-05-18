18日清晨最新天氣預報顯示，午後略有局部陣雨發展機會，水利署經研判後有增雨作業機會，先行通知寶二、永和山、曾文水庫地面人工增雨作業小組，並於上午11時完成整備，於中午12時燃放增雨焰劑，期能利用午後對流增加集水區降雨量。

水利署說，近日氣溫炎熱，午後熱對流發展機會高，除與氣象局保持密切聯繫外，藉由午後對流實施增雨作業，期望多留些雨量挹注水庫集水區，稍舒緩水庫乾旱之急。

(工商 )