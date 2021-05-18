捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)受惠市場需求顯著轉佳，2021年首季營運顯著回升，稅後淨利倍增達0.35億元、每股盈餘（EPS）0.43元，4月營收續「雙升」創歷史第3高。法人看好今年營運將顯著回溫，有機會挑戰2019年高峰水準。

易華電股價2月底觸及79.4元的13月高點後一路拉回修正，17日下探42.8元、創近7月低點。由於近3個月修正幅度已達44％，今（18）日跟隨大盤同步強彈，攻上漲停價47.45元，午盤一度打開後再度鎖死。三大法人上周小幅賣超58張，昨日轉為買超212張。

易華電首季營收7.11億元，季增達17.04％、年增達23.33％，為僅次於2019年的同期次高。毛利率12.7％、營益率4.97％，優於去年第四季11.36％、3.9％及同期6.74％、0.1％，營益率為近2年同期高點。

在營收規模及本業獲利回升，配合匯兌收益帶動業外轉盈挹注，易華電首季稅後淨利0.35億元，季增近1.48倍、年增近1.94倍，每股盈餘0.43元，優於去年第四季0.21元及同期0.12元，雙創近2年同期高點。

易華電去年營運受疫情及需求疲弱影響轉弱，隨著電視等大尺寸面板需求復甦，筆電、平板等中尺寸面板需求續旺，加上塑膠基板覆晶（COP）封裝因良率提升出現瓶頸，使業者回頭改採COF封裝，手機等小尺寸面板COF產品需求同步回升，使營運自去年第四季起回升。

隨著面板驅動IC需求明顯轉強，COF載板供給出現吃緊，易華電受惠訂單需求轉強，首季營運動能明顯提升。4月自結營收2.73億元，月增2.14％、年增15.02％，改寫歷史第3高。累計前4月營收9.85億元、年增達20.91％，改寫同期次高。

據了解，由於市場需求暢旺，易華電上半年訂單能見度佳，且韓系供應商首季調漲報價15～20％，易華電亦可望受惠漲價效應。而去年第四季重啟的20KK減成法封存產能已全數開出，產能增加配合市場需求復甦，亦可望為營運增添成長動能。

(時報資訊)