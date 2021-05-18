新北市新莊警分局與區公所執行防疫聯合稽查，今（18日）上午8時30分在新莊公有市場執行稽查。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局與區公所執行防疫聯合稽查，今（18日）上午8時30分在新莊公有市場執行稽查。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局與區公所執行防疫聯合稽查，今（18日）上午8時30分在新莊公有市場執行稽查。（新莊警分局提供）

國內新冠肺炎本土疫情蔓延，新北市新莊警分局與區公所執行防疫聯合稽查，今（18日）上午8時30分在新莊公有市場執行稽查，由新莊區長林煌源帶隊，短短1小時內宣導民眾共200人，另截至中午前共有20人未依法佩戴口罩，通報衛生局依法開罰。

新莊警分局長林温柔呼籲，為避免疫情持續升溫，民眾務必要做好防疫措施，出門全程佩戴口罩。針對發現未戴口罩的民眾，警方將實施勸導，若勸導不聽者，警方會填寫「新北市政府警察局辦理違反傳染病防治法案件處理紀錄表」並蒐證交由衛生主管機關裁罰。

另外，針對新北市政府於17日發文公告8大類具防疫風險之營業場所需禁止營業至5月28日，新莊警方亦利用里長Line群組，結合民力，隨時監控掌握轄區夾娃娃機店、釣魚釣蝦場、小說漫畫出租店有無違規營業之情事。

林温柔表示，夾娃娃機店多半無人看管，有些店家沒有設置鐵門，屬於半開放式，即便已經斷電未營業，但是因為沒有鐵門，部分民眾會誤解以為店家仍在營業中，而熱心向警方通報，警方亦會通知機台負責人，可協助先暫時在店門口設置封鎖線並張貼市府公告，避免民眾誤解店家仍在營業中而誤入。

新莊警分局呼籲，防疫工作人人有責，多一分保護，少一分危險。民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩、勤洗手，並落實實聯制，若發現相關違規情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰。

除中央公告應關閉場所外，新北市公告以下8類具防疫風險之營業場所自即日起暫停營業至5月28日，包含：

（1）自動選物販賣機（指提供消費者利用電氣及機械手臂或其他相當方式取得商品之遊樂機具；坊稱夾娃娃機）之專營場所。

（2）釣魚、釣蝦場及其他具前揭防疫風險之類似場所等。

（3）休閒活動場館（如桌遊店、橋牌社、棋藝社及其他類似場所等）。

（4）小說漫畫出租及其他具前揭防疫風險之類似場所等。

（5）互動式情境體驗服務業（如密室逃脫等）。

（6）實境體感應用服務業（如VR虛擬實境體驗館等）。

（7）經營經濟部評鑑之非屬電子遊戲機之機台（如卡片機等）所在營業場所。

（8）其他經本府認定並通知具前揭防疫風險之營業場所

(中時 )