本土疫情大爆發，防疫警戒升至第三級，為防止疫情擴散，不論各大賣場、便利商利或其他店家，都要求前往消費的民眾戴口罩、實聯制，否則會被拒於門外，但近日網路出現一段影片，一名年約20歲男子疑似忘了戴口罩，下秒竟然將鞋子直接套住口鼻，讓旁人當場看傻眼。

臉書社團「記者爆料網」近日轉傳一段影片，影片中可見，一年身穿T恤的年輕男子，到一家運動鞋專賣店買好鞋排隊準備結帳時，可能是忘了戴口罩，情急之下，竟然異想天開把一隻鞋子，直接套在口鼻上，前方一名婦女回頭看到這一幕，驚呆看了好幾秒，後方一名女子見狀立即閃人，全程被網友拍下來傳上網，引起網友笑翻留言：「受得了腳臭味嗎？」、「乾脆直接進入毒氣室好了」。

雙北15日宣布進入第三級警戒，卻仍有部分民眾不願配合防疫措施，未配戴口罩到超商消費，也不配合實名制登記，還跟店員嗆聲，最後更對店員拳打腳踼，囂張行徑讓人傻眼。

(中時新聞網)