港府今（18日）宣布，香港駐台辦事處（香港經濟貿易文化辦事處）今起暫停運作，惟有關安排與台灣疫情現況無關。

港方稱，辦事處暫停期間，港府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。

港媒日前報導，香港駐台辦事處駐台人員近期因任期屆滿返港後無人接替，導致港駐台人員剩4名 。香港政制及內地事務局稱，兩地人員往來是因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）限制，所以暫時未能安排人員來台接替。據了解，香港駐台經貿文化辦事處目前有12名人員，4人由香港派任，其餘為台籍僱員。

香港駐台辦事處主要負責舉辦商務論壇、文化交流等活動。至於台灣民眾赴港就學、旅遊等簽證事宜，都可經由網路處理，不需透過香港駐台辦事處。

我駐港辦事處（台北經濟文化辦事處）處長盧長水，2018年6月任命至今已近三年，但因港府未核發工作簽證，迄今無法就任。陸委會日前表示，我駐港辦事處目前僅剩8名台籍工作人員，而這些人的簽證陸續都將在年底到期，另有55位香港當地雇員，目前已啟動代理機制。

(中時 )