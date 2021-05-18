遭指控散佈不雅影片，淪為性交易平台的國內成人影音平台SWAG劉姓負責人，日前被台北地檢署處分緩起訴，未來只要劉男加強審核機制，依約履行檢察官開出的10項條件，SWAG可望重出江湖，因此近日SWAG也在臉書PO出聲明稿，向各界老司機高呼「我們回來了」，強調內部已完成網站強化措施，加強內容審核，而北檢將劉男緩起訴後依職權送再議，高檢署也認為緩起訴適當，今駁回再議，全案確定。

SWAG開站聲明。（圖／翻攝SWAG）

回顧事件，藝人黃立成在2016年8月創辦的SWAG，原本是藝人或網紅的直播平台，3年才由劉姓負責人接手，號稱亞洲最大成人平台，並將網站架設於美國以躲避查緝，實際上由在北市松山區敦化北路上的科技公司經營，標榜提供本土女星直播三點全露的性愛影片，民眾可在網路免費註冊成會員，透過APP預覽大量色情影片，其中卻不乏仿暴力、性虐待及大量性器官裸露等誇張猥褻內容，若想完整觀看影片，消費者必須以約1:15的比值，用線上刷卡、第三方支付等方式在線上購買「鑽石」，作為代幣付費瀏覽解鎖影片，吸引高達6萬多名會員。

不僅如此，SWAG除拍攝本土A片、讓民眾付費觀看外，甚至以透過APP線上聊天、約會等功能，進行「送禮」或「斗內」，讓女優可賺取大額費用，並衍生出性交易等犯罪問題。日前在西門町舉牌「徵炮友」的辣妹正是該平台的女優，SWAG日前甚至打造與北捷車廂一模一樣的場景拍攝不雅「動作片」，都引發一連串爭議。

因此，刑事局電偵大隊與保二總隊刑警大隊、台北市刑大共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，從電信網路與金流多方管道追查下，鎖定34歲劉姓夫妻為涉案2家公司負責人，4月1日兵分5路前往北市、新北及基隆搜索查緝。

警方調查，劉嫌成立資訊公司，利用雲端主機成立直播平台散布色情影片，劉妻負責金流公司，旗下共有30名工程師。檢警認為劉嫌在社群網路招募女網友拍攝A片，透過網路散布謀取不當利益，已觸犯刑法妨害風化罪「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞」等構成要件，遂將35人全部帶回偵訊。

劉男到案後，對於散播不雅影片一事，堅稱SWAG本就有設置15人團隊專門審核平台內容，但因為網站有從國外傳入的影片，該部分可能因此被漏審核，才會造成外流，他們並沒有散布情色影片的不法犯意。

由於劉男坦承審核不周，並允諾會徹底檢視平台內容，檢察官因此給予緩起訴，條件除了繳交35萬元給公庫，還必須遵守十項審核機制，一旦緩起訴確定、劉男也履行緩起訴條件，並確實遵守，將可望重新開台。

而這十項審核機制包括網站要設置過橋頁面、確實實施年齡驗證、免費的內容要做適當糊化、付費的內容要更進一步年齡驗證，例如透過信用卡付費等方式、直播內容要設防護措施，例如安排人工監看或設置觀眾檢舉機制、直播要設置關鍵字過濾的程式，防止有人從中從事性交易等非法行為、設置申訴管道，供檢舉不合法內容、網站上要顯示不得從事非法行為的警示公告、平台上不得有性暴力或性虐待等內容、與iWIN（網路內容防護機構）建立聯繫窗口。

對此，檢察官給予緩起訴後依職權送高檢署再議，高檢署調查後認為再議無理由予以駁回，全案確定。

★中時新聞網提醒您：

根據《刑法》第235條，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同，提醒民眾切勿觸法。

(中時新聞網)