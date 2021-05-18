林逸欣日前接受三立《愛玩客》節目邀請，與小鐘、鮪魚一起騎單車挑戰登上武嶺！他們從海拔2050公尺全台最高的7-11，一路騎到海拔3275公尺的武嶺，整整騎了5個小時，騎了上坡25公里，整整爬升了1225公尺，他們一路不停地往上騎，最後都挑戰成功了，也在武嶺留下值得驕傲也值得紀念的照片。

林逸欣在今年4月中接到節目邀請挑戰騎單車登上武嶺的任務，從沒騎過山路的她，沒想太多的直接回：「這個好啊！體力活我很ok。」但她平常雖然有在騎單車，但最多就是在市區、河堤悠閒騎，根本沒騎過山路，製作單位還默默策畫如果挑戰不成功的應對方式。

其實製作單位一開始只是預計讓林逸欣前往宜蘭舒服泡溫泉，但經紀人一聽到還有騎單車上武嶺單元，滿心期待地準備嚇林逸欣要做這麼艱難的任務，想聽到她苦苦哀求放棄這次的錄製，沒想到得到的是爽快答應，當下就讓經紀人跟製作單位大吃一驚，音樂才女竟然改挑戰想成為運動少女。

林逸欣、小鐘、鮪魚騎單車登上武嶺。（旋轉娛樂提供）

這個任務其實是小鐘提出想法，後來由鮪魚跟《愛玩客》節目策畫完成整個挑戰，一開始製作單位也擔心大家可能沒辦法達成，事前就請專業單車幫手安排好拖車，如果身體一有狀況或無法繼續挑戰，可以將腳踏車放上拖車一起登上山，也替大家準備好騎單車的專業裝備及衣褲，而這也是林逸欣的第一副單車裝備，可見她真的是騎單車新手，更何況還即將挑戰東亞最高公路的山路，就這樣大家抱著一心想挑戰未知的路程到了當天。

林逸欣從海拔2050公尺全台最高7-11出發。（旋轉娛樂提供）

出發前，林逸欣特地找來熱衷三鐵挑戰的朋友特訓，朋友借她專業的單車練習，但其實也才來得及訓練過2次，其中只試過一次中社山路，讓大家都有點擔心她的狀況。果然一路出發時林逸欣落後不少，在第一個休息點時，製作單位開始勸她改騎電輔車，還能稍微省力，但小鐘哥跟她說：「當妳騎電輔車覺得變輕鬆的時候，就再也回不去辛苦騎車上山的時候了。」一聽到這句話的林逸欣完全被激勵到，無論大家怎麼不停利誘，她都堅持不換車。一路不停的努力往前，即使騎車速度很慢，即使總是需要停下來休息喝水，即使大家不停勸她坐上車前進，她都不為所動，一路上還得到很多路人的加油打氣，讓她覺得很感動。

小鐘在登山途中幫林逸欣按摩。（旋轉娛樂提供）

林逸欣一路不放棄。（旋轉娛樂提供）

雖然在終於快抵達武嶺的時候，林逸欣聽到旁邊的民眾說「原來是在錄節目，那一定都是假的啦」，但她仍然不受影響，她說：「即使用牽的，我也要自己牽上去！」因為她跟自己說，只有自己知道什麼是真的，只要自己克服自己的挑戰，這樣就好了！

林逸欣一路不放棄。（旋轉娛樂提供）

終於從早上9點騎到下午2點的這一刻抵達武嶺！林逸欣說，她想都沒想過能有這個機會在小鐘哥及鮪魚的帶領下成功挑戰。登上武嶺的那一刻，小鐘、鮪魚、林逸欣都笑說，這麼累的行程不會再有下次了，但也都非常開心自己成功做到了，成功征服這個東亞最高公路單車騎士們的夢想。《愛玩客》之登上武嶺挑戰，將於6／29及7／6晚間10-11點，分兩集於三立都會台播出。

(中時 )