香港股市18日開高後震盪向上，截至中午收盤，恒指漲1.25％報28,545點，國企指數漲1.22％報10,632點，午盤成交720億港元。
石油股、航空股走強，中石化、南航均漲超4％；教育股延續17日強勢，中教控股漲超6％。鋼鐵股、大陸房企股、物管股、港口航運股、煤炭股、黃金股等多數概念股上漲。
個股方面，中國移動宣佈回A股上市，其港股股價午盤收漲3.69％。香港零售股、汽車股、半導體股等少數概念股走低，周大福跌逾5％，中芯國際跌約2％。
(工商 )
香港股市18日開高後震盪向上，截至中午收盤，恒指漲1.25％報28,545點，國企指數漲1.22％報10,632點，午盤成交720億港元。
石油股、航空股走強，中石化、南航均漲超4％；教育股延續17日強勢，中教控股漲超6％。鋼鐵股、大陸房企股、物管股、港口航運股、煤炭股、黃金股等多數概念股上漲。
個股方面，中國移動宣佈回A股上市，其港股股價午盤收漲3.69％。香港零售股、汽車股、半導體股等少數概念股走低，周大福跌逾5％，中芯國際跌約2％。
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