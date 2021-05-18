綠委洪申翰今日表示，昨（17日）晚間台電再度啟動分區限電，以致全台415萬戶停電。對此將嚴正的要求，台電需要嚴厲檢討電力系統風險管理能力，人為疏失不要再犯，更必須大幅提升面對極端氣候的應變能力。

洪申翰指出，提前來的高溫，使得用電量創下3744萬瓩的歷史新高，而近期缺水嚴重，以致於可以用快速應變救援的水力發電無法加入救援。

洪申翰提醒，台灣電廠的歲修安排，沒有把極端氣候情境，包含提前來的高溫、缺水等等情境充分考慮，以致於讓超過10％的大量機組在用電創紀錄高峰的錯誤時間歲修，這是這次停電事件最大的原因。

洪申翰說，面對未來可能更加劇的氣候風險，確實需要大幅提高應對風險的能力，除了不要再犯電網電廠運作的人為疏失，更需要增加可以快速應變跟升降的機組跟電力方案（如：燃氣、儲能跟水力），以及把高溫、缺水等極端氣候情境，考慮到電廠的管理與排程中。否則電力系統將承受比過去更大的風險。

立委洪申翰表示，上一次的停電事件是電網操作不當，這一次是低估極端氣候，電廠排程誤失，台電絕對必須在整體管理上做出嚴厲的檢討，更必須大幅提升面對極端氣候的應變能力。

(中時 )