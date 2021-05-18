維權團體表示，緬甸軍方2月發動政變，在全國掀起一片抗議活動以來，該國的維安部隊已殺害超過800人。

路透社報導，自從緬甸軍方罷黜諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府，並把她及所屬緬甸全國民主聯盟（National League for Democracy）的官員拘禁後，緬甸就一直陷於動盪。

緬甸軍方動用致命武力對付各城鎮中抗議政變的示威群眾，在此同時，軍方和邊境地區少數民族的武裝部隊與新成立的民兵組織間的戰鬥也在激增中。

根據緬甸維權組織「援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners, AAPP）的資料，截至今天為止，死於軍政府鎮壓者已達802人。

AAPP在每日簡報中說：「這是我們核實過的數字，但實際喪命的人數可能要比這個數字高上許多。」

簡報另外詳列6起奪命案件，包括在西部欽邦（Chin）的城鎮，和瓦城（Mandalay）、仰光（Yangon）等大城的地區發生的案例。

緬甸軍政府先前對平民死亡人數提出質疑，還說在示威活動中，維安部隊也有數十人遇害。

AAPP表示到目前為止，有4120人被拘留，其中包括20名被判處死刑的人。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1100518

(中央社)