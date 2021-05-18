縣長楊文科（左）與全縣120位國中小校長進行視訊防疫會議。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，新竹縣已出現4名確診個案，為守護縣內5萬1千多位國中小學生的健康，縣長楊文科18日在教育處會議室，與縣內120位國中小校長進行視訊防疫會議，要求校長們落實校園防疫措施，如有疑似個案一定要確實通報。

楊文科表示，防疫就像與病毒的生死存亡戰爭，希望站在教育第一線的校長嚴正面對，帶領學生做好戴口罩、勤洗手、量體溫等防疫措施，雖然是老生常談，看起來很簡單的事，但一定要做到最好，讓學生安心、家長放心。

新竹縣國三、高三同學18日已可請假不到學校，楊文科說，日前也已與新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦聯合向教育部提出「國中小學全面停課」的建議，但因茲事體大，將以教育部的規定為主。

對新竹縣已有4個新冠確診個案，楊文科特別強調，衛生局和縣警局在第一時間獲知訊息後，就立即啟動疫調工作，與確診個案的接觸者，都已匡列居家隔離並採檢，走過的足跡場所及周遭環境也進行全面消毒，軍方也表達願提供協助。

另外，環保局及13個鄉鎮市公所清潔隊，也特別針對學校、公園、市場及周邊環境全面消毒，守護學校學生及所有鄉親的健康。

楊文科以疫情瞬息萬變，要求校長們保持手機暢通，督導落實校園的防疫措施，如有疑似個案一定要確實通報，讓新竹縣的防疫更加穩固。

縣府18日正式啟動分流辦公，民眾若要到縣府洽公，統一在縣府一樓大廳辦理施，如有相關問題請上（http：／／news.hcc.edu.tw／）新竹縣防疫專區相關資訊。

(中時 )