以色列15日炸毀美聯社等外媒在加薩走廊的媒體辦公大樓，聲稱大樓裡設有哈瑪斯的軍情辦公室，對此美國國務卿布林肯17日表示，目前尚未看到以色列提供的正當資訊及證據。

以巴衝突加劇，以色列15日炸毀位在加薩走廊的媒體辦公大樓，裡頭設有美聯社、半島電視台等國際知名媒體，以方聲稱大樓裡有巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的軍情辦公室，對此美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（17）日表示，目前尚未看到以色列提供的正當理由，佐證哈瑪斯在大樓內運作的證據。

美聯社報導，以色列15日轟炸加薩走廊一棟大樓，裡頭設有美聯社（Associated Press）、半島電視台（Al Jazeera）以及其他媒體的辦公室，以色列聲稱哈瑪斯在大樓內設有軍情辦公室，除了蒐集情報外，也用來開發武器，轟炸前以色列軍方給大樓內各媒體1小時撤離，之後就發動空襲，夷平這座12層樓高建築。

針對以色列轟炸媒體大樓，美國國務卿布林肯昨（17）日在丹麥的記者會上表示，個人尚未看到以色列提出有關哈瑪斯在這棟大樓內運作的證據，他已經要求以色列提出進行這場空襲行動的正當理由，「在這場空襲後不久，我們就要求以色列提出正當理由的相關細節」，他也提到，至今尚未看到以方提供任何資訊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以方將會透過情報管道和美國分享哈瑪斯在大樓內活動的證據。以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）表示，以色列正在彙整證據給美國，不過拒絕承諾是否在接下來2天內提供。

美聯社執行編輯布茲比（Sally Buzbee）表示，美聯社在這棟大樓的辦公室已經運作15年，從來沒被告知或是暗示哈瑪斯在大樓裡行動。她說目前正處在衝突之中，強調並沒有要選邊站，「只聽到以色列人說有證據，我們不知道那個證據是什麼。」她呼籲要對此啟動獨立調查。

(中時新聞網)