國內新冠肺炎本土疫情蔓延，新北市議員陳錦錠響應政府防疫措施，除暫緩所有會勘、鄰里活動外，服務處原定5月18日、5月25日的法律諮詢服務也暫停。陳錦錠強調，後續服務日期將再視疫情狀況滾動檢討調整，一切都以防疫優先。

陳錦錠指出，防疫工作人人有責，多一分保護、少一分危險。民眾應盡量避免非必要的戶外社交活動，出門務必戴好口罩、勤洗手，並落實「實聯制」，全民團結一起對抗疫情。

(中時 )