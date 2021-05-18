團結抗疫 議員服務處暫停法律諮詢服務 13:052021/05/18 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員陳錦錠響應政府防疫措施，除暫緩所有會勘、鄰里活動外，服務處原定5月18日、5月25日的法律諮詢服務也暫停。（陳錦錠服務處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎本土疫情蔓延，新北市議員陳錦錠響應政府防疫措施，除暫緩所有會勘、鄰里活動外，服務處原定5月18日、5月25日的法律諮詢服務也暫停。陳錦錠強調，後續服務日期將再視疫情狀況滾動檢討調整，一切都以防疫優先。 陳錦錠指出，防疫工作人人有責，多一分保護、少一分危險。民眾應盡量避免非必要的戶外社交活動，出門務必戴好口罩、勤洗手，並落實「實聯制」，全民團結一起對抗疫情。 日盛證券即日起暫時關閉營業大廳電視牆、單機及現場開戶作業 雙北疫情三級警戒 新北小黃運將駕駛人講習暫停 (中時 ) #服務處 #暫停 #法律諮詢服務 #陳錦錠 #非必要 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 醫護迅速動員 民生物資供給無虞 04:102021/05/18 話題觀察 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 北基宜花金馬地區線上就業博覽會登場 12:532021/05/18 財經 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 史話》政治權力損及法律正義──彭百顯與921（七） 10:112021/05/18 兩岸史話 生活熱門新聞 直播》本土增240例確診 2人死亡 - 生活 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 - 生活 疫情炸裂 全台各級學校明起停課至28日 - 生活 本土疫情狂爆！專家認「不樂觀」 降溫還需要6周觀察期 - 生活 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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