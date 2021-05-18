受到更多歐洲國家，將陸續重新恢復正常經濟活動激勵，雖然亞洲地區新冠疫情有加重趨勢，18日韓股還是走高，KOSPI目前在3,168.03點，上漲33.96點，漲幅為1.13%。2021年到目前為止，KOSPI上漲10.28％。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率卻上升。

三星電子漲0.13％，SK海力士漲2.98％，而LG化學與Naver分別都漲1.74％與1.02％。

經過長達四個月的鎖城之後，英國放寬社交與經濟活動，6500萬位英國民眾可說是重返自由。同時，法國和西班牙鬆綁疫情限制，以及本周末葡萄牙與荷蘭將放寬旅行限制。

三星證券認為，聯邦公開市場委員會於四月底的會議記錄還沒公佈，屆時將會影響盤面信心。

目前一美元可兌換1,137韓元，韓元貶值0.19％。2021年到目前為止，韓元兌美元也貶4.5％。

韓國3年期公債殖利率上升0.7基準點至1.114％，而10年期的也上升2.2個基準點至2.139％。

(時報資訊)