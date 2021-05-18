京城銀(2809)今（18）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利1.8元，以昨（17）日收盤價38.65元計算，現金殖利率達4.66％。該行訂於6月3日除息交易、6月29日發放現金股利。

京城銀為今年首家召開股東常會的金融機構，為加強防疫並落實股東行動主義，已事先積極鼓勵股東採取電子投票，今天股東會出席股數中近9成採電子投票方式。因應近期國內疫情急遽升溫，股東會現場亦同步強化防疫措施因應。

京城銀表示，今年股東會的股東報到處設於戶外，服務人員皆佩戴口罩及防護面具。股東進入會場前除須佩戴口罩、量測額溫、填寫健康聲明書、酒精乾洗手外，現場座位採梅花座配置，每人間隔距離1.5公尺以上，另設有備用會場且全程連線，以應不時之需。

京城銀2020年營運在疫情逆風中繳出亮眼佳績，合併淨收益89.06億元、年增4.87％，稅後淨利54.9億元、年增達61.51％，雙創歷史次高，每股盈餘（EPS）則創4.9元新高。稅後資產報酬率（ROA）1.81％、淨值報酬率（ROE）12.55％。

京城銀表示，截至去年底全行總資產規模達3255億元，資本適足率16.23％、第一類資本比率14.46％，展現致力提升經營績效成果。資產品質在審慎的風險管理與授信政策下維持一定水準，截至去年底逾放比0.01％、呆帳覆蓋率11760.49％，優於同業平均。

京城銀2021年前4月營運續繳亮眼佳績，自結合併淨收益36.43億元、年增達67.85％，稅後淨利30.17億元、年增近1.35倍，每股盈餘2.7元。今年各項預期營業目標，為台外幣總存款年度均值達2223億元、台外幣總放款年度均值達1869億元。

京城銀預期，今年疫情影響可望逐步淡化，加上低基期因素，國際主要預測機構皆認為全球經貿成長將明顯優於去年。其中，國內在半導體廠商持續投資先進製程，加上受惠全球供應鏈重組，政府大力推動綠能建設，吸引外商來台投資，均有助於帶動內需表現。

在今年國內外經濟面均呈現好轉條件下，京城銀將致力維持穩定財務結構、充足資本、健全流動性及整體營運穩健，持續深耕長期往來忠誠客戶與社區經營，並掌握數位化發展趨勢與創新金融業務開發，提供更多元及便利的金融服務。

(時報資訊)