跟隨著貨櫃航運族群走高，散裝航運今天同步反彈，先前領軍大漲的慧洋-KY(2637)，股價從80元一路修正到63.3元附近，今天跌深反彈登上漲停。法人認為，由於今年原物料需求回補，造成運輸需求大增，下半年換約價格漲幅有機會優於原先預期，全年展望樂觀。該公司本周五將召開股東常會，將通過配發現金股利1元。

慧洋-KY4月合併營收為13.82億元，續創單月新高表現，年增53.58％；累計前4月合併營收達49.19億元，年增33.27％；單月稅前盈餘5.57億元，累計前4月稅前盈餘為14.52億元，每股稅前盈餘為1.95元。

今年原物料需求回補，造成運輸需求大增，但從2016年以來新造船訂單持續下滑中，每年新造船訂單占整體船隊的比率是一直在下降，但每個船型的舊船比率仍舊是慢慢上升，因此船舶的供給面短期沒有太大風險。

該公司今年全年度預計有57條船要進行換約，預期今年的換約價格漲幅平均為32.17％，第1季已換約22艘，總體漲幅為34％，第3季還有20艘船要進行換約，若屆時運價也能維持目前的水準，法人估計漲幅可以高於原先預估的21.6％。

中小型船舶日租金維持2萬美元以上高檔，主要受惠於疫情趨緩後全球原物料需求回補，雖然下半年可能會下修，但估計幅度不會太大，主要今年需求端的支撐強勁。另外，現在新造船訂單大幅增加，也要等兩年後才能投入市場，今年散裝行業榮景不需過於擔心。

(時報資訊)