疫情急遽升溫，在家工作量大增，因應居家網路使用需求大增，中嘉數位率先宣布提高網速，老客戶可免加價升速體驗30天，全通路光纖上網120M也殺破4000元，全力相挺民眾宅家防疫，也藉此拉抬居家上網申裝量，如對近期到府安裝有疑慮的消費者，也提供先預約申辦、延後安裝的加碼優惠。

凱擘則針對新申辦120M (含)以上光纖上網指定方案，即刻免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，再送機上盒myVideo超值月租2年看到飽，最低月付699元，5月31日前申辦再加碼贈momo幣600元、免費暢玩GeForce NOW雲端遊戲30天。

中嘉表示，疫情期間家用寬頻網路是民眾不論在家上班、學習或休閒娛樂不可或缺的必需品，針對家中頻寬低於100M的老用戶，享有免加價升速體驗30天，不論居家上班、遠距上課皆適用，全力相挺宅家防疫。

新申裝的用戶，提供120M上網只需月繳399元的拚防疫限時優惠；因應居家辦公需求，申辦1G頻寬月付1299元。對近期到府安裝有疑慮的客戶，凡5月底搶先預約申辦指定案型，6月15日後安排供裝，即贈最高9,000元看片金，更有不定期推出的院線鉅片如「哥吉拉大戰金剛」、「查克史奈德之正義聯盟」、「詐欺女王」等可觀賞。

中嘉表示，疫情期間所有到府安裝人員，不只戴口罩、全面配置酒精與防護眼鏡、安裝期間保持社交距離，同時也將主動出示衛福部推出之台灣社交距離APP中比對無接觸的畫面。門市人員、業務及工程等一線人員定時量測體溫，並以體溫貼紙於身上明確標示，服務櫃台將加裝防疫隔板減少接觸。全台門市遵照指揮中心規定，除現有員工外，來店民眾採取實聯制並且同一時段將店內來客控制在5人以下。

中嘉也配合政府防疫政策亦全面提升防疫機制，包含實施異地辦公、全額補助集團旗下員工施打疫苗，鼓勵員工待後續疫苗開打後前往接種、增加防護能力，特別是密集接觸客戶的第一線人員，保護員工也保護客戶，陪伴大家一同共度艱困時局。

(中時 )