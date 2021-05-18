台灣連續3日逾百人確診，目前累計719人染疫，雙北昨日宣布，高中職以下緊急停課。網路瘋傳一張梗圖，內容指出因新冠肺炎影響，導致沒有成果發表會、沒有畢業典禮等，生於SARS、畢業於新冠肺炎，堪稱是最悲慘的一屆，引發網友熱議，多數人認為今年的高三生出生時，父母受到的考驗比較大，現在遇到新冠肺炎也沒有任何經濟壓力，說慘太誇張。

該梗圖於昨（17）日在Instagram網友流傳，內容指出因應國內疫情嚴峻，連續三日本土確診人數破百，累計719人染疫，雙北昨日也緊急宣布高中職以下緊急停課，今年的高三生自認影響最大，出生於SARS，畢業於新冠肺炎，不僅沒有辦法辦成果發表會，也沒有畢業典禮，再加上學測題目困難，堪稱是最慘的一屆。

網路瘋傳一張梗圖，高三生自認為是最慘的一屆。（圖／翻攝自IG）

圖文曝光後，引發網友共鳴，並留言「兩次疫情有遇到，莫拉克與納莉颱風，921大地震，婚禮延辦兩次」、「87至88年的也沒好到哪裡去，國中會考白老鼠，高中統測白老鼠，大學畢業遇新冠肺炎，天下還有誰能比」。

不過，大多網友持反對意見認為，「生於SARS哪裡苦？苦的是你的父母，當時的產婦們為了生孩子去醫院，都要抱著很大的決心」、「沒遇過921大地震的都往後站啦」、「這些高三生少往自己臉上貼，出生還是小嬰兒根本沒感覺，現在遇到新冠肺炎，就少交際而已，沒任何經濟壓力，倒底在慘什麼？」

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(中時新聞網)