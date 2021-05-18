台股短線跌幅頗深，外資大舉加碼、上市櫃第一季獲利年增1.8倍，97檔上市櫃股EPS創歷史新高，在基本面加支持及國際熱錢不止息下，台股加權指數今（18）日強漲700多點，一口氣收復5日線及半年線，且站上萬六大關，電金傳各類股全面大漲，約有超過270檔上市櫃股漲停。

台股今天開盤上漲逾百點，隨後指數一路攻堅，至近午盤，指數不但站穩萬六大關，且叩關16,100點之上，大漲約750多點，漲幅近5％，一吐近來不振的低迷走勢。

就電金傳三大族群來看，電子股大漲逾4.6％，金融股更在國泰金飆漲停的帶動下，勁揚5.2％，代表傳產的非金電指數也大漲超過5.2％，金融及傳產表現比電子更強勁。

傳產股中以鋼鐵股表現最亮漲，類股漲幅超過9.7％，上市有超過25檔衝漲停，近九成漲停，另外，玻璃股也勁揚9.5％，航運股大漲近9％，電器電纜及紡纖都各上漲約8％多及6％多。

(工商 )