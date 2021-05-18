新竹縣環保局18日清晨針對縣治區公共場所再度進行消毒。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎確診案例激增，疫情日趨嚴峻，新竹縣目前已有4個確診個案，足跡到過小吃店、市場等人潮眾多場所，衛生局和環保局第一時間針對足跡點消毒外，18日清晨分批前往縣治區周邊學校、賣場等場所再次全面消毒。

縣府為減少感染風險，18日開始分流辦公，民眾洽公統一至前棟一樓大廳辦理，各局處已設置聯合服務中心受理，避免府外人士進入府內造成風險，防疫上緊發條，齊心對抗病毒。

「竹北不是有確診個案嗎？未何沒見有人來消毒？」竹北市出現兄弟檔確診個案後，有不少社群網站的網友，因未親眼見到環保衛生單位人員消毒，不斷發文提出質疑，民代們也紛紛打電話到縣府要求趕快派員消毒。

環保局指出，17日獲知竹北市確診案例的足跡點，即派員詳細進行消毒，包含店家、天后宮旁市場等，18日清晨再度針對縣治區學校周邊、停車場、賣場附近等人潮多的公共場所，進行大規模環境消毒。

此外，環保局和13鄉鎮市公所清潔隊合作，對大型交通場站如新竹高鐵站、台鐵車站等人流密集場域，做不定期預防性消毒，要求交通運輸客運業者對設備頻繁消毒清潔，降低感染風險，未來會視狀況不定期執行環境消毒。

(中時 )