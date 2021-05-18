苗栗市玉清宮自15日起就公告停止信眾入廟參拜，有需要問事信眾只能在側門口辦理。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人18日上午在玉清宮參拜後展開全縣大消毒。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌強烈建議提升中央疫情指揮中心層級，並推薦副總統賴清德接任指揮官。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦18日上午在玉清宮慰勉苗栗市清潔隊員。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌建議提升中央疫情指揮中心層級，並推薦副總統賴清德接任。

苗栗縣18日上午同步展開全縣大消毒。（謝明俊攝）

苗栗縣18日上午同步展開全縣大消毒，清潔隊員仔細在玉清宮內噴灑消毒液。（謝明俊攝）

苗栗縣18日上午同步展開全縣大消毒。（謝明俊攝）

苗栗縣出現首例確診案例後，18日上午，苗栗縣長徐耀指示18鄉鎮市同步進行全面大消毒，徐耀昌認為目前的中央疫情指揮中心指揮官不夠專業，認為應該拉高中央疫情指揮中心層級，讓更專業、更具代表性的副總統總賴清德出任指揮官，才能消弭民眾的恐慌。

苗栗縣17日公布首例確診案例出現在後龍鎮後，17日下午，苗栗縣政府環保局就會同後龍鎮公所清潔隊，針對確診個案曾出現過的幾個匡列場所，如玉山銀行、建設公司、建案接待中心等，全面進行清消作業。

苗栗縣長徐耀昌並指示環保局規畫從18日上午起，配合18個鄉鎮市的清潔隊展開全縣全面性清消作業，18日上午，徐耀昌特別前往苗栗市信仰中心玉清宮，除了參拜祈求關聖帝君保佑全苗栗度過這次疫情，並感謝慰勉清潔隊員辛勞。

針對疫情，徐耀昌認為目前的中央疫情中心層級及專業性，都已經不足，應由副總統賴清德來當指揮官，這樣會更專業。徐耀昌指出，至於現任的部長，就出任執行長或其它職務，這樣的話，民眾才可以看出執政當局防疫的認真及態度，來指揮全國的防疫，很多的縣市，一定都尊重中央疫情指揮中心來做各種防疫工作，他個人認為要將中央疫情指揮中心層級拉高，更專業更具代表性，由副總統賴清德來擔任指揮官，這樣對於疫情，全面性的防疫，甚至消弭民眾的恐慌，可有正向的目的。

苗栗玉清宮自15日縣府宣布提昇升為準第3級警示後，隨即展開全廟大消毒，並公布停止信眾入內參拜，並在2個側門上張貼禁止入內參拜的公告，廟方為考量信眾有緊急需要前來參拜或是問事，特別將拜桌移到大門前，問事櫃檯也移置側門，希望仍可滿足信眾需求，又可避免進入大殿形成群體感染，共同防疫。

(中時 )