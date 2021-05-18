外資17日大買台股300餘億元，加上美國疫苗有望來台，台股今(18日)呈現跌深後的報復性反彈，盤中一度狂漲近800點，指數站上16100點，重返萬六大關，電傳金各類股全面走揚，面板、鋼鐵、航運族群多檔亮燈漲停，聯電、國泰金也不落人後，終場加權指數收在16145.98點，大漲792.09點，成交值4102億元。

儘管周一美股全面收黑，台股開盤以15564.96點開出，上漲211.07點，指數開高走高，盤中最高來到16153.77點，上漲799.97點，權值股台積電開盤即上漲14元，以563元開出，盤中觸及573元，大漲24元，貢獻大盤指數約200點，聯發科開盤上漲26元，以940元開出後，一路攀升至994元，大漲80元，聯電更是開高走高攻上漲停板48.3元。

面板族群開盤不久即先由彩晶率先亮燈漲停，接著友達、群創也跟進，鴻海則是重回百元俱樂部，盤中最高來到107.5元，大漲9.3元，股王爭奪戰也持續進行，大立光、矽立-KY盤中股價一度同時來到2865元。

原本相當受投資人歡迎的航海王及鋼鐵人今日股價都復活，航運三雄長榮、陽明、萬海均已亮燈漲停，股價分別來到69.4元、73.2元、86元，早早亮燈的長榮接近尾盤時仍有約5萬張高掛漲停價搶買，與先前跌停板賣不掉的情況有天壤之別，另外，新興、裕民、慧洋-KY等多檔航運股都紛紛亮燈，就連天上飛的華航、長榮航都來到漲停板。

鋼鐵族群也不例外，中鋼、第一銅、中鴻、大成鋼等幾乎一排鋼鐵鋼都拉到漲停板，中鋼也有超過6萬張在排隊追買。

(中時新聞網)