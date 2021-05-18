台灣3天719例確診，尤其雙北疫情嚴峻，民眾紛紛前往萬華5個篩檢站篩檢，人在萬華剝皮寮擔任篩檢醫師的姜冠宇醫師表示，一天下來大概篩檢250至300人，白天攻勢猛烈，大概每28個來，就中5個，若以此預估陽性率約17.9%，比之前北市府公布的10%更多，晚上較少，大概每30個中2個，並警告「現在我覺得要有第四級的準備，全面關閉也不為過」。

姜冠宇醫師今天上午11點在臉書發文，指出他正在參與剝皮寮歷史街區的篩檢，現場陽性率早已超過10％以上，一天下來剝皮寮篩檢站大概可篩檢250至300人，用號碼牌分配，白天攻勢較為猛烈，大概每28人個來，就會中5個人，由此來看，陽性率約17.9%，晚上是不同族群，每30個會有2個中，比較少。但白天人多，較能反應固定在此區域活動的居民。

姜冠宇表示，篩檢站的運作方式是每人兩篩，快篩與PCR並行，現場10分鐘內即可確定陽性與否，陽性者由專車接送至專責醫院，但後續不管快篩結果如何，PCR陽性也會通報。

姜冠宇表示，從數據就能看出，社區裡的病毒有一定的活躍度，「之前在宣布二級時，我就說民眾內心要有準三級的準備，現在我覺得要有第四級的準備，全面關閉也不為過」，更表示流行病模擬的高峰，可能會達到800多人到近千人確診。要改變這個預測，只能改變自己的行為模式，今天開始除了公共衛生措施之外，就要減少與人接觸的頻率，「像是命運一樣，自己的醫院也成為了專責醫院，啟動全面降載，我們醫療體系，也可能因此會發生很大的變化」，民眾將失去醫院的便利性。

(中時新聞網)