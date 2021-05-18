西班牙官方表示，至少5000名非法移民從鄰近的摩洛哥湧進西班牙在北非的海外屬地休達（Ceuta），人數創下單日新高紀錄，且其中約1000人未成年。

法新社報導，西班牙政府派在休達代表團的一名發言人表示，這次非法移民大量湧入休達的規模是史無前例的，且可能持續增加。

發言人說，這些移民是靠游泳，或在退潮時從摩洛哥海灘走數公里的路到休達。這批非法移民中，有一人在途中淹死。

西班牙政府在休達的代表團上午最初統計有100名非法移民抵達，多數是年輕男性，也包括兒童和一些婦女，他們靠著充氣泳圈和橡皮艇來到休達。

發言人表示，退潮時，其他人幾乎用走的就能到休達，一整天下來，非法移民人數迅速攀升。

這批移民在接受紅十字會檢查後，被送到塔拉哈爾（El Tarajal）海灘的接待中心。由於今天的非法移民人數創下單日新高紀錄，當局正開會討論該怎麼處理。

西班牙內政部在今天晚間發布的聲明中表示，「將立即增派人民警備隊和國家警察」到休達，總數將達200人。

發布在社群媒體的影片顯示，這些移民從岩石灘頭出發，有些人穿著海灘裝，另一些人則穿著一般戶外服飾。英國廣播公司（BBC）提到，西班牙媒體報導稱，摩洛哥邊境警衛並未阻止這些非法移民。

BBC指出，值此之際，西班牙與摩洛哥的關係正高度緊張，因為摩洛哥不滿「波利薩里歐陣線」（Polisario Front）領袖蓋里（Brahim Ghali）因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在西班牙醫院接受治療。

「波利薩里歐陣線」數十年來爭取西撒哈拉地區獨立。這個地區曾由西班牙占領到1975年，之後大部分被摩洛哥接管。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100518

(中央社)