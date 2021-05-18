新冠肺炎本土疫情大爆發，加上繼「513大停電」後，昨日（ 17）晚間又再度停電，台北市逾10萬戶民眾受影響。國民黨立委許淑華隨即刊出一張「梗圖」，諷刺政府要人民防疫期間好好待在家當宅男、宅女，不料打算開電視卻發現沒電，炎炎夏日更讓人欲哭無淚。圖片一出，不到一日即獲得超過1.3萬個讚，網路反應熱烈。

《中國時報》報導指出，昨晚20時起北市北投、南港、內湖停電，影響1萬4194戶；20時50分在信義區、松山區共8萬5943停電，約在21時40分復電。北市府表示，截至21時30分，消防局119救指中心共計受理電梯受困11件，剝皮寮快篩站也有停電情形；截至21時30分，北市受到停電導致21處路口交通號誌故障，北市警局啟動「交通快打機制」，加強疏導車流，全力維護北市交通順暢。

許淑華晚間9時許在臉書發文，刊出一張她穿著居家服、坐在沙發上手拿遙控器準備看電視，不料怎麼按電視都沒反應，結果原來是沒電了的「梗圖」，狠酸政府失敗的能源政策，讓民眾在兇猛疫情下連乖乖待在家抗疫也不行；尤其在氣溫飆高的夏日，即便民眾有心抗疫，沒電沒辦法開冷氣、電風扇，恐怕疫情還沒抗成，人自己就先撐不住了。

許淑華「梗圖」一出，短短不到一日即獲得超過1.3萬個讚、超過350則留言與超過150次分享，網路迴響非常熱烈。網友紛紛表示：「這個政府，全部都在狀況外，根本不在乎百姓死活！」「缺水是日常，缺電是平常；缺疫苗正常，過日像無常」、「為何都是C、D組，不解」、「連待在家防疫都有事！每次都中」、「人生好難，疫情叫我們沒事不要出門，晚上台電又說要停電。這一切又都是誰的陰謀啊！」「要求人民待在家裡，又來個斷電！真是出去病死、宅在家熱死」。

(中時新聞網)