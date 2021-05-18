本土疫情升溫，新北市防疫升至三級警戒，由於確診、居家隔離、居家檢疫者無法外出，新北市交通局放寬限制，若因疫情隔離、檢疫或遭區域封鎖的民眾，可申請停車費展延繳費期限15日，若有車輛遭拖吊無法領車的困擾，也可申請減免保管費。

新北市交通局表示，確診、居家隔離、居家檢疫者依「傳染病防治法」規定不得外出，因此若有上述情況無法在期限內繳納新北市路邊停車費、辦理身障銷單，可檢具證明文件郵寄或撥打1999、0800-007-550(您停車，我服務)免付費電話服務專線，或透過市長信箱提供車號、身分證字號等基本資料證明，申請繳費期限展延，將給予15天繳費期限；若車主收到催繳單，但因隔離無法繳費，亦可申請撤銷工本費。

另外，民眾就醫、居家隔離、居家檢疫或遭區域封鎖期間，若車輛遭拖吊可免收保管費，現場領車時提具「診斷證明書」或「居家隔離通知書」或「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，填寫「新北市拖吊違規車輛減免保管費申請表」可申請居家檢疫、隔離期間保管費減免。交通局提醒，路邊停車費可多利用行動支付Ap以及全國繳費網線上繳費。

(中時 )