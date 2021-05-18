新冠肺炎疫情升溫，雙北提升至第3級警戒，號稱「天下第一署」的台北地檢署，繼罕見通知轄區警調單位在警戒期間2周勿執行辦案後，並決定自19日起，將檢察官、書記官、法警、行政人員等全體員工拆成2組，輪流分批到北檢上班4天，至5月28日為止，創下北檢首例。

法務部17日晚間授權位於雙北市的所屬機關首長，可決定啟動居家辦公、彈性上班、異地辦公等防疫措施，台北地檢署18日召開所屬各科室主管開會後，決定自19日起將全體人員拆成2組，輪流到署上班4天。

北檢與台北地院、法務部均在同棟司法新廈，每天進出北檢的案件當事人、司法警察、律師至少數百人，由於鄰近疫情重災區萬華區，北檢的防疫措施深受各界關注。

北檢在提升警戒後，不但宣布暫緩開庭、傳喚人犯發監，通知轄區警調單位在警戒期間2周勿執行辦案後，這幾天上班日也多次召集相關主管開會研究分流、分區、分組上班，減少人員流動，避免疫情擴大。

北檢18日召集全體主任檢察官以及主管開會後，決定將全署人力分成2組，自19日起有1半人力到北檢上班，另1半則居家辦公，4天後對調輪流，到28日為止。

(中時 )