台中營建族群如總太（3056）、富旺（6219）、豐謙（5523）、亞銳士（6171）等，18日股價紛紛展開絕地大反攻，漲幅在5至8％、氣勢如虹！

其中，總太地產首季每股大賺3.62元、年增逾2倍，股價在回檔修正後，今日隨著台股大漲、股價跟著大反彈，目前漲幅逾5%。

總太地產3月底正式推出台中市北屯區「心之所向」三期與四期造鎮大案，總戶數逼近1,900戶，總銷金額高達150億元，也是總太今年的推案主軸，目前銷售已逾3成。

此外，富旺日前宣佈跨入商用不動產領域，斥資2.01億元成功取得交通部鐵道局高速鐵路台中車站地區新高鐵段38及39地號土地使用權資產，租賃面積約5429.05坪，租賃期間20年。

富旺目前積極規劃土地未來的複合式開發案，以餐旅、飯店、辦公大樓、休閒娛樂等功能為主的商辦承租，掌握中台灣軌道經濟商機，挹注未來整體營運長期成長動能。

(工商 )